Buffalo - NHL-Profi JJ Peterka und die Buffalo Sabres haben ihre Siegesserie ausgebaut. Im deutschen Duell mit den Detroit Red Wings und Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider gewannen die Sabres mit 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) und holten sich den dritten Erfolg in der nordamerikanischen Profiliga hintereinander.

Peterka bereitete das zwischenzeitliche 2:0 durch Tage Thompson vor. Für den früheren Münchner war es der dritte Assist in dieser Spielzeit. Zwei Vorlagen von Seider waren für die Red Wings zu wenig. Nach zuletzt drei Siegen in Serie war es für Detroit die insgesamt vierte Niederlage in der neuen Saison.

Sturm trifft bei Sharks-Niederlage

Für Nico Sturm von den San Jose Sharks gab es eine weitere Niederlage. Der Nationalspieler verlor mit den Sharks bei den Vegas Golden Knights mit 3:7 (0:3, 2:2, 1:2) und wartet weiter auf den ersten Erfolg in dieser Spielzeit. Sturm markierte mit seinem ersten Saisontor das zwischenzeitliche 2:5 (40. Minute).

Für Lukas Reichel gab es mit Chicago Blackhawks beim 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) bei den Dallas Stars die vierte Pleite in Serie.