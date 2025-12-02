Die New England Patriots gewinnen auch gegen die New York Giants und haben als erstes Team der NFL elf Saisonsiege. So viele hatten sie zuletzt vor sieben Jahren - da gab es am Ende den Super Bowl.

Foxborough - Die New England Patriots haben ihr Heimspiel gegen die New York Giants gewonnen und damit als erstes Team der NFL elf Saisonsiege eingefahren. Durch das 33:15 hielten die Patriots an der Spitze der AFC die Denver Broncos auf Abstand, die bei zehn Saisonsiegen stehen.

Drake Maye überzeugte mit zwei Touchdown-Pässen und führte die Patriots ganz souverän zum zehnten Sieg in Serie. Dass er mit 282 Yards nach Pässen erneut knapp an 300 Yards Raumgewinn vorbeischrammte, „kümmert mich nicht, mir geht's ums Gewinnen“, sagte er. „Wir haben diesen Fans endlich was gegeben, über das sie sich freuen können.“

Die Patriots, die mit Tom Brady als Quarterback und Coach Bill Belichick die NFL ein Jahrzehnt lang dominiert hatten, kamen in den vergangenen beiden Jahren nicht über vier Saisonsiege hinaus. Mindestens elf Saisonsiege gab es zuletzt in der Saison 2019, als das Team am Ende den bislang letzten Super Bowl gewann.