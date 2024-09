Medaille in Paris

Châteauroux - Die Sportschützin Natascha Hiltrop hat überraschend die Goldmedaille bei den Paralympics gewonnen. Im Schießsportzentrum in Châteauroux setzte sich die 32-Jährige mit dem Kleinkalibergewehr über 50 Meter durch. Dank des letzten Schusses überholte die Querschnittgelähmte noch die zuvor in Führung liegende Slowakin Veronika Vadovicova. Hiltrop gewann bereits vor drei Jahren mit dem Luftgewehr Gold in Tokio.

Für den Deutschen Behindertensportverband ist es bei den Spielen in Paris die dritte Goldmedaille. Zuvor hatten die Schwimmer Tanja Scholz und Josia Tim Alexander Topf triumphiert.