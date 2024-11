In seiner langen NHL-Karriere hat Alexander Owetschkin noch nie mehrere Wochen verletzt gefehlt. Während seiner Jagd auf eine historische Tormarke von Wayne Gretzky fällt er nun aber lange aus.

Eishockey in der NHL

Washington - Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin ist auf der Jagd nach Wayne Gretzkys Allzeit-Torrekord in der NHL vorerst gestoppt worden. Wegen einer schweren Verletzung muss der Russe erstmals in seiner Karriere länger pausieren. Das gab sein Club Washington Capitals bekannt. Der Kapitän der Capitals habe sich Anfang der Woche beim 6:2-Sieg gegen den Utah Hockey Club einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen und werde voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen.

Jagd auf Gretzkys Torrekord

Der 39-Jährige erzielte in dieser Saison bereits 15 Treffer und führt aktuell zusammen mit dem deutschen Nationalspieler Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers und Sam Reinhart von den Florida Panthers die Torschützenliste an. Owetschkin spielt seit 2005 durchgängig für die Capitals und lief seitdem 1444 Mal in der besten Eishockey-Liga der Welt auf.

Mit seinen insgesamt 868 Toren in der nordamerikanischen Eliteliga liegt er nur noch 26 Treffer hinter der Rekordmarke von Eishockey-Legende Gretzky, die lange als unerreichbar galt.

In seiner langen NHL-Karriere hatte Owetschkin bislang nur 59 Spiele verpasst und maximal zehn Tage gefehlt. In der ersten Partie ohne ihren Kapitän unterlagen die Capitals den Colorado Avalanche in Washington mit 1:2.