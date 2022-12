Owetschkin knackt 800 Tore-Marke - Draisaitl glänzt

Chicago - NHL-Star Alexander Owetschkin hat als dritter Eishockey-Spieler in der Geschichte der Liga 800 Tore erzielt.

Der Russe traf beim 7:3 der Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks drei Mal und erzielte damit seine Saisontore 18, 19 und 20. In der ewigen Torjägerliste der NHL sind jetzt nur noch Gordie Howe (801) und der legendäre Wayne Gretzky (894) vor ihm.

Owetschkin brauchte für seine 800 Tore 1305 Spiele - deutlich weniger als Howe, aber deutlich mehr als Gretzky. Der 37 Jahre alte Owetschkin spielt seit seinem NHL-Debüt 2004 auf konstant hohem Niveau: In jeder der 18 Spielzeiten kam er auf mindestens 20 Tore.

Draisaitl glänzt

Leon Draisaitl hat indes als zweiter Spieler der Saison die 50er-Marke bei den Scorerpunkten geknackt. Beim 6:3 der Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators war der 27 Jahre alte Nationalspieler an fünf Toren beteiligt. Zwei Treffer erzielte er selbst, drei weitere bereitete er vor. Für Draisaitl war es das zweite Fünf-Punkte-Spiel in dieser Saison - das erste war ihm ebenfalls gegen die Predators gelungen. Insgesamt steht er nun bei 51 Scorerpunkten, nur sein Teamkollege Connor McDavid hat noch mehr. Er war am Dienstagabend an vier Treffern beteiligt und steht bei 59 Scorerpunkten.

„Wir hatten viele großartige Leistungen heute“, sagte Draisaitl. „Jeder Spieler hat ein Team, das ihm liegt, aber wichtig sind die Punkte.“

Gut lief es auch für JJ Peterka mit den Buffalo Sabres. Beim 6:0 gegen die Los Angeles Kings traf er zum 3:0. Alle sechs Tore fielen im letzten Drittel.

Nico Sturm verbuchte beim 3:2 der San Jose Sharks gegen die Arizona Coyotes seinen achten Saisontreffer. Er erzielte das 3:1, es war sein erstes Tor nach seiner Verletzungspause.