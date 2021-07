Bei den olympischen Spielen in Tokio bleiben die Stadien leer.

Tokio/AFP - Die Olympischen Spiele finden erstmals vollständig ohne Zuschauer an den Wettkampforten in Tokio statt. Wegen der Corona-Pandemie würden auch keine heimischen Fans zugelassen, sagte die japanische Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa am Donnerstag. Zuschauer aus dem Ausland waren für das Sportereignis vom 23. Juli bis zum 8. August ohnehin schon ausgeschlossen worden.