La Plagne - Peking-Olympiasiegerin Laura Nolte hat den Zweierbob-Weltcupauftakt in La Plagne gewonnen.

Die Pilotin aus Winterberg, die im Monobob das Podest als Fünfte verpasste, setzte sich mit Anschieberin Neele Schuten mit 0,12 Sekunden Vorsprung vor der Wiesbadenerin Kim Kalicki und Leonie Fiebig durch. Das Duo fuhr zwar Startbestzeit im zweiten Durchgang, verlor aber im unteren Teil der Bahn zu viel Geschwindigkeit. Dritte wurde die Amerikanerin Elana Meyers Taylor, die nach der Geburt ihres zweiten Kindes ein starkes Comeback mit Anschieberin Emily Renna feierte. Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen kam mit Vanessa Mark auf Rang sechs.

„Es war eine große Erleichterung, da es beim Start des ersten Laufs nicht so lief. Nele hat dann einen guten Job gemacht, auch mit der Steigerung im zweiten Lauf bin ich super zufrieden“, sagte Nolte. Die Frauen starteten erst in La Plagne in die Saison, da beim Weltcup-Auftakt in Peking zu wenig Schlitten gemeldet hatten. Daraufhin wurde der Saisonauftakt auf die französische Olympia-Bahn von 1992 verschoben.