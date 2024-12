Nach zweimal Gold bei Olympia in Paris gelingt Kenias Lauf-Star Beatrice Chebet mit einem Weltrekord auch der Jahresausklang.

Barcelona - Doppel-Olympiasiegerin Beatrice Chebet hat beim Silvesterlauf in Barcelona für einen Weltrekord über fünf Kilometer auf der Straße gesorgt. Die 24 Jahre alte Kenianerin blieb in 13:54 Minuten 19 Sekunden unter der Bestmarke von Läuferinnen in Rennen mit Männern und Frauen. Den Rekord hielt bislang ihre Landsfrau Agnes Jebet Ngetich.

Der Leichtathletik-Weltverband führt auch einen Weltrekord für reine Frauen-Rennen, dort stellte Chebet vor einem Jahr bei ihrem Sieg in Barcelona in 14:13 Minuten den weiterhin gültigen Rekord auf. Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Chebet im Sommer Gold über die 5.000 und 10.000 Meter auf der Bahn gewonnen.