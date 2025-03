Was für ein Tag: Der Springreiter wird Vater und reitet wenige Stunden später auf Platz eins. Seiner Freundin gibt er ein Versprechen.

Christian Kukuk freut sich über seine Tochter und den Sieg in Florida.

Wellington - Nur wenige Stunden nach der Geburt seines ersten Kindes ist Christian Kukuk beim Turnier in Wellington zum erneuten Sieg geritten. „Das ist einfach unglaublich“, sagte der strahlende Olympiasieger, nachdem seine Freundin Veronica Tracy eine Tochter zur Welt gebracht und er selbst mit dem Wallach Checker Platz eins bei dem mit 750 000 Dollar dotierte Springen belegt hatte.

„Sie wollte hier sein“, berichtete Kukuk - doch es kam anders. Gegen Mittag kam das Kind zur Welt, am frühen Abend stieg der Vater in den Sattel und gewann wie vor zwölf Monaten den Grand Prix. Beim Sieger-Interview sagte der 35 alte Reiter aus Riesenbeck: „Veronica, ich liebe dich. Ich bin so schnell da wie es geht.“

Kukuk hatte im Vorjahr bei den Olympischen Spielen überraschend Gold im Einzel gewonnen - kurz nachdem seine amerikanische Freundin ihn über die Schwangerschaft informiert hatte.

Am Samstagabend in Florida wiederholte der Reiter seinen Grand-Prix-Erfolg aus dem März 2024. Zum Ende der mehrwöchigen Turnierserie im Süden der USA ritt Kukuk mit seinem Olympiapferd zwei fehlerfreie Runden und war dabei schneller als Laura Kraut mit Bisqueta.