Wiesbaden/Lonato - Robin Walter hat sich das Olympia-Ticket für Paris geholt. Der 24-Jährige aus Reichenbach gewann den internen Ausscheid gegen Michael Schwald aus Lörrach und wird für Deutschland bei den Olympischen Sommerspielen in Paris mit der Luftpistole an den Start gehen.

„Der Wettkampf hat eher schlecht angefangen, ich war mir zwischendrin auch nicht sicher, ob ich es schaffe. Am Ende habe ich nochmals alles gegeben, aber zwischendrin und am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, sagte Walter, der nach Teil eins der deutschen Qualifikation noch hinten gelegen hatte und nun nach 60 Schuss den Rückstand am Bundesstützpunkt in Wiesbaden aufholte.

Parallel dazu holte Kathrin Murche aus Elsnig EM-Silber im Trap. Die 24-Jährige musste sich ein halbes Jahr nach WM-Bronze am Samstag im italienischen Lonato im Finale nur der starken Spanierin Fatma Galvez geschlagen geben. „Wahnsinn. Ich kann es kaum glauben. Mein Ziel war es, hier Final-Erfahrung zu sammeln. Dass es dann noch Silber wird, hat mich riesig gefreut. Vor allem, weil ich ein so starkes Finale geschossen habe“, sagte Murche. Bundestrainer Uwe Möller meinte mit Blick auf Olympia: „Wir sind in Richtung Olympia auf dem richtigen Weg, die Leistungskurve geht weiter nach oben. Kathrin hat sich gegenüber Baku um sechs Scheiben gesteigert.“