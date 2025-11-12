Holmgren gelingt ein perfektes Offensiv-Spiel, Hartenstein und seine Kollegen nehmen die Offensive der Warriors dagegen fast komplett aus dem Spiel. Der Titelverteidiger ist in der NBA die Messlatte.

Oklahoma City - Die Oklahoma City Thunder sind vor dem NBA-Duell mit den formstarken Los Angeles Lakers in absoluter Bestform. Einen Tag vor dem Heimspiel gegen das Basketball-Team um Superstar Luka Doncic besiegte der Titelverteidiger die Golden State Warriors scheinbar mühelos mit 126:102 - zwischenzeitlich betrug der Vorsprung für die Mannschaft um den Deutschen Isaiah Hartenstein 36 Punkte. Selbst die Rückkehr von Stephen Curry, der die vorausgehenden drei Partien krank verpasst hatte, brachte den Warriors keinen entscheidenden Vorteil. Curry traf lediglich 4 seiner 13 Würfe, kam auf 11 Punkte und stand schon vor dem Schlussviertel mit fünf Fouls unter Druck.

Bei OKC dominierte ein weiteres Mal Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der vergangenen NBA-Saison erzielte 28 Punkte und hatte zudem 11 Vorlagen. Hartenstein kam auf acht Punkte, sieben Rebounds und zwei Assists. Chet Holmgren hatte sogar einen perfekten Abend, verwandelte alle neun Würfe und verbuchte neben seinen 23 Zählern auch noch 11 Rebounds. Bester Werfer bei den Warriors war Jonathan Kuminga mit 13 Punkten.

Während OKC nun elf von zwölf Spielen gewonnen hat, stehen die Warriors bei sechs Siegen und sechs Niederlagen und damit außerhalb der Playoff-Plätze.