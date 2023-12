Die Siegesserie der Edmonton Oilers in der NHL wirkt schon wieder sehr lange her. Gegen die Florida Panthers kassiert das Team um Leon Draisaitl ein 1:5, auch die anderen deutschen Profis verlieren.

Oilers verlieren in NHL - Nur Pleiten für deutsche Profis

Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa

Edmonton - Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL zum zweiten Mal in Serie verloren und wie alle anderen deutschen Eishockey-Profis eine Niederlage kassiert. Gegen die Florida Panthers gab es für die Oilers ein 1:5. Vor dem 4:7 gegen die Tampa Bay Lightning hatte die Mannschaft aus Kanada acht Mal in Serie gewonnen und sich nach dem miserablen Saisonstart eine ausgeglichene Bilanz erarbeitet.

Ebenfalls ohne Punkte blieben die Detroit Red Wings mit Moritz Seider und die Buffalo Sabres um JJ Peterka. Detroit verlor 0:1 gegen die Pittsburgh Penguins, die Sabres mussten sich den Arizona Coyotes 0:2 geschlagen geben.