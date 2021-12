Oilers verlieren in der NHL auch gegen LA Kings

Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa

Edmonton - Die Edmonton Oilers haben nach der Niederlage gegen die Seattle Kraken überraschend deutlich auch gegen die Los Angeles Kings verloren. Im 501. NHL-Spiel für Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl kassierten die Oilers zu Hause ein 1:5.

Weder Draisaitl noch sein ebenfalls so gefürchteter Mitspieler Connor McDavid konnten ihrem Team mit einer Torbeteiligung helfen. „Ein paar Widerstände sind gut für uns als Erinnerung, dass wir noch besser werden müssen. Niemand alleine, wir als Gruppe“, sagte Oilers-Trainer Dave Tippett. „Es gibt Bereiche in unserem Spiel, in denen wir nicht gut genug sind derzeit.“

Gegen Seattle gab es am Freitag ein 3:4 für das Team, das mit 16 Siegen in 23 Spielen dennoch voll auf Playoff-Kurs liegt. Für die Kings, bei denen Ex-Bundestrainer Marco Sturm als Co-Trainer hinter der Bank steht, war es der zehnte Saisonsieg im 23. Spiel.