Die Edmonton Oilers waren in guter Form.

Pittsburgh - Angeführt von einem erneut überragenden Connor McDavid und dem ebenfalls starken Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihr Auswärtsspiel bei den Pittsburgh Penguins dominiert und 7:2 gewonnen.

McDavid erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor, er kommt in dieser NHL-Saison bereits auf 109 Scorerpunkte und führt die Liste damit klar an. Mit inzwischen 46 Saisontreffern hat er zudem einen neuen Karrierebestwert aufgestellt. Draisaitl steuerte gegen überforderte Penguins am Donnerstagabend (Ortszeit) das Tor zum 2:1 bei und bereitete den Treffer zum 5:1 vor. Die Oilers haben nun 10 der vergangenen 16 Spiele gewonnen und liegen auf Playoff-Kurs.

Ebenfalls Hoffnungen auf eine lange Saison machen sich die Detroit Red Wings um Nationalspieler Moritz Seider. Gegen die New York Rangers gab es ein 4:1. JJ Peterka bejubelte in der Verlängerung ein 6:5 der Buffalo Sabres gegen die Tampa Bay Lightning.