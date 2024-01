Ohne Wagner-Brüder: Magic-Sieg in New York

Isaiah Hartenstein (r) von den New York Knicks zieht an Wendell Carter Jr. von den Orlando Magic vorbei.

New York - Ohne die Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner haben die Orlando Magic ihre Niederlagen-Serie in der NBA gestoppt und gegen die New York Knicks um den deutschen Profi Isaiah Hartenstein einen wichtigen Auswärtssieg geholt.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie und nur drei Siegen aus den vorausgehenden zehn Partien gewannen die Magic im Madison Square Garden 98:94. Franz Wagner fehlte dabei weiterhin wegen seiner Verletzung am rechten Knöchel, sein Bruder Moritz Wagner saß die ganze Partie über trotz zuletzt guter Leistungen nur auf der Bank.

Maxi Kleber spielte beim 125:120 der Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans erstmals seit seinem Comeback wieder von Beginn an. In 19 Minuten verbuchte er vier Punkte, fünf Rebounds und hatte zwei Blocks. In Abwesenheit des angeschlagenen Luka Doncic war Kyrie Irving mit 42 Punkten Mann des Spiels. Auch Tim Hardaway Jr. überzeugte mit 41 Zählern. Zion Williamson war mit 30 Punkten der beste Werfer für die Pelicans.