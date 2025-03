Edmonton - Nach drei Siegen in Serie haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL wieder verloren. Im Spitzenspiel gegen die Winnipeg Jets, Tabellenführer im Westen, unterlagen die Kanadier ohne Leon Draisaitl mit 3:4 in der Verlängerung.

Der deutsche Superstar fehlte seinem Team mit einer nicht näher bekannten Verletzung. „Leon hat so viel gespielt. Er ist ein Kämpfer. Es kommt nicht oft vor, dass er nicht im Kader steht“, sagte sein Coach Kris Knoblauch vor dem Spiel. Von 759 NHL-Partien war es erst die Zehnte, die der 29-Jährige verpasste.

Stützle und Peterka verlieren trotz Torbeteiligung

Trotz des 49. Assists von Tim Stützle in der laufenden Spielzeit unterlagen auch die Ottawa Senators – und zwar deutlich mit 1:5 gegen die Colorado Avalanche. Bereits nach dem ersten Drittel hatten die Gäste um Superstar Nathan MacKinnon das Spiel beim Stand von 4:0 entschieden. Ottawa bleibt dennoch auf Rang sieben der Eastern Conference.

Ein ähnliches Schicksal ereilte JJ Peterka. Der 23-Jährige traf für die Buffalo Sabres zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den Utah Hockey Club, verlor jedoch am Ende mit 2:5. Die Sabres rangieren damit weiter auf dem letzten Platz im Osten.

Nicht besser lief es für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks. Der Deutsche verlor mit 1:3 gegen die Los Angeles Kings und damit das sechste Spiel in Folge. Reichel stand knapp neun Minuten auf dem Eis.

Lediglich für Nico Sturm endete der Spieltag mit einem Erfolgserlebnis. Der 29-Jährige siegte mit seinem neuen Team gegen die Columbus Blue Jackets (1:0) nach Verlängerung und bleibt Dritter im Osten.

888. Treffer: Owetschkin kommt Gretzky näher

Derweil erzielte Altmeister Alexander Owetschkin sein 888. Karrieretor. Beim 3:2-Sieg gegen die Philadelphia Flyers brachte der 39-Jährige seine Washington Capitals im ersten Drittel in Front. Damit liegt der Russe nur noch sechs Tore hinter der Marke von Gretzky (894) für die meisten Tore in regulären Saisonspielen.