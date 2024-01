Offensiv zu harmlos: Bayern verlieren auch in Mailand

Bayerns Cheftrainer Pablo Laso sah in Mailand eine deutliche Niederlage seiner Mannschaft.

Mailand - Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren Italien-Trip in der Euroleague mit zwei Niederlagen abgeschlossen.

Der Basketball-Bundesligist verlor sein Auswärtsspiel bei Armani Mailand um den deutschen Basketball-Nationalspieler Johannes Voigtmann mit 62:76 (27:34). Zwei Tage zuvor hatten sich die Bayern bereits Virtus Bologna (83:85) geschlagen geben müssen.

Gegen Mailand fand außer Serge Ibaka (16 Punkte) bei den Gästen zunächst kein Spieler einen Rhythmus, zudem fehlte in der Verteidigung die Intensität. So lagen die Münchener nach dem ersten Viertel mit 12:19 zurück. Im zweiten Durchgang blieben die Bayern fünf Minuten lang ohne Treffer aus dem Feld, ihr Rückstand wuchs zur Pause aber nicht an.

Mailand setzt sich im Schlussabschnitt ab

Im Lauf des dritten Durchgangs fanden die Bayern immer besser ins Spiel, kurz vor der Viertelpause glichen die Gäste dank Carsen Edwards erstmals seit dem Spielbeginn aus. Doch das Momentum blieb nur kurze Zeit auf Münchener Seite, Anfang des Schlussabschnitts setzten sich die Gastgeber durch einen 20:2-Lauf entscheidend ab. Letztlich präsentierte sich der Basketball-Bundesligist offensiv zu harmlos, um Mailand gefährlich zu werden.

Die 62 Zähler bedeuten für die Bayern die zweitniedrigste Punkteausbeute der Saison. Mit einer Bilanz von acht Siegen und elf Niederlagen rangieren die Bayern im Europapokal weiterhin außerhalb der Playoff-Plätze. Bei den Italienern erzielte Voigtmann fünf Zähler, mit Maodo Lo fiel der zweite deutsche Nationalspieler in Mailänder Reihen mit einer Oberschenkelverletzung erneut aus.