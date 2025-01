Schladming - Alexander Steen Olsen hat den Weltcup-Riesenslalom von Schladming gewonnen und Topfavorit Marco Odermatt eine überraschende Niederlage zugefügt. Just bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaften Anfang Februar feierte nicht der Schweizer Weltcup-Dominator seinen vierten Riesenslalom-Erfolg nacheinander. Stattdessen setzte sich Steen Olsen mit 0,39 Sekunden Vorsprung vor seinem norwegischen Teamkollegen Henrik Kristoffersen durch.

Odermatt (+0,60) rettete sich nach einem verpatzten ersten Lauf und Zwischenrang zwölf als Dritter immerhin noch auf das Podest. Zuvor hatte der Schweizer in 18 Weltcup-Riesentorläufen entweder gewonnen oder war ausgeschieden. In der Disziplin- und Gesamtwertung behauptete Odermatt dennoch seine Führung.

Nur ein DSV-Fahrer im Finale - Hoffnung auf Slalom am Mittwoch

Die deutschen Starter spielten auf der Planai-Piste bei widrigen Bedingungen mit teilweise dichtem Nebel und Schneefall erwartungsgemäß keine Rolle im Kampf um die Podestplätze. Einzig Stefan Luitz schaffte es in den finalen Durchgang und kam am Ende auf den 29. Platz (+2,35).

Am Mittwoch stehen die DSV-Chancen dann deutlich höher, wenn Linus Straßer im Slalom (17.45/20.45 Uhr/BR und Eurosport) als Vorjahreschampion ins Rennen geht. Der Münchner wartet in der Saison noch auf seinen ersten Podestplatz. Die Formkurve hin zur WM, die in der nächsten Woche in Saalbach-Hinterglemm beginnt, ging bei Straßer zuletzt nach oben mit drei Top-6-Platzierungen in vier Rennen.