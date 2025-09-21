Mainz - Nationalspieler Andreas Obst sieht den Basketball in Deutschland nach dem Sieg bei der Europameisterschaft „auf einem guten Weg“. Dabei hatten beim zweiten großen Titel nach dem WM-Gold 2023 Stars wie NBA-Champion Isaiah Hartenstein und Moritz Wagner sogar gefehlt. „Wir haben noch eine Menge in petto“, sagte Obst im ZDF-„Sportstudio“. „Es gibt noch viele Spieler, die zu Hause waren oder auch die nächste Generation, die kommt. Da ist so viel Talent dabei.“

Weitere Titel seien jedoch nicht garantiert, meinte Obst. „Es ist nicht vorprogrammiert, dass wir Erfolg haben. Wir müssen diese Identität, die wir über die Jahre gebildet haben, weitergeben und alle einbinden. Wenn das alles läuft, dann können wir, glaube ich, hoffentlich noch mehr Trophäen nach oben heben.“

Ende November geht es für den Titelverteidiger dann weiter in der WM-Qualifikation. Dann übernimmt wohl wieder Bundestrainer Alex Mumbru, der aufgrund einer Erkrankung zuletzt von seinem Assistenten Alan Ibrahimagic vertreten wurde. „Ich hoffe, dass Alex bis dahin gesund ist und wieder an der Seitenlinie steht“, sagte Ibrahimagic, der kürzlich mit der deutschen Auswahl in Riga die Türkei im EM-Finale bezwungen hatte.