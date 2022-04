Nyara Sabally verpasst Saison, Satou Sabally den Start

Dallas - Die Saison in der nordamerikanischen Basketball-Liga der Frauen WNBA beginnt ohne die deutschen Schwestern Satou und Nyara Sabally.

Die 23 Jahre alte Satou Sabally werde voraussichtlich erst Mitte Mai zum Team stoßen, teilten die Dallas Wings auf dpa-Anfrage mit. Bis dahin sei sie noch in der Türkei für Fenerbahce aktiv. Ihre ein Jahr jüngere Schwester Nyara verpasst die Saison dagegen wegen einer Knieverletzung komplett. „Wir wussten, dass sie wegen ihrer Gesundheit in dieser Saison nicht spielen wird“, hatte Liberty-Manager Jonathan Kolb bei Saballys Vorstellung in New York am Freitag gesagt. Man plane mit ihr für die Zukunft.

Die Saison in der WNBA beginnt am 6. Mai. Satou Sabally geht in ihre dritte Spielzeit für die Wings. Viele Basketballerinnen sind außerhalb der WNBA-Saison für Teams in Europa aktiv und verdienen dort ihr Geld. Nyara Sabally war beim Draft von den New York Liberty an fünfter Stelle ausgewählt worden. Die beiden Schwestern sind in Berlin aufgewachsen.