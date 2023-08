Newark (dpa) – - Als großer Außenseiter hat NRG die nordamerikanische League-of-Legends-Liga LCS gewonnen. Im Finale räumte das Team Cloud9 mit 3:1 aus dem Weg und fährt als bestes NA-Team zur Weltmeisterschaft.

„Ich dachte mal, dass unser Können als Spieler eine Rolle spielt, und das tut es in gewissen Maße“, sagte NRG-Botlaner Ian "FBI" Huang und ergänzte: „Aber am Ende gewinnt das beste Team.“

In der regulären Saison belegte NRG nur den fünften Platz, schlug in den Playoffs mit Team Liquid und Golden Guardians aber direkt zwei schwierige Gegner. Zwar gewann Cloud9 im Upper-Bracket-Finale klar mit 3:0, vor größerem Publikum gelang NRG im Finale aber die Revanche. Im ersten Spiel ging Cloud9 noch in Führung, doch NRG kam stark zurück und entriss dem Gegner den dritten LCS-Titel in Folge.

Für die Spieler, von denen sich viele in Academy- und Amateurteams eine zweite Chance erarbeiten mussten, war es ein besonderer Sieg. Jungler Juan „Contractz“ Arturo Garcia, der vor sechs Jahren bei C9 ersetzt wurde, rührte der Sieg sogar zu Tränen. „Es ist eine der emotionalsten Storys der LCS-Geschichte“, sagte Analyst Josh „Jatt“ Leesman.