Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause. Das erste Training wird von Wind und Regen bestimmt. Die Bestzeit in Zandvoort geht an Lando Norris.

Zandvoort - McLaren-Pilot Lando Norris hat sich die erste Trainingsbestzeit nach der Formel-1-Sommerpause gesichert. Bei viel Wind und Regen auf dem Circuit Park Zandvoort drehte der englische WM-Zweite in 1:12,322 Minuten die schnellste Runde vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull (+0,201 Sekunden). Dritter wurde im Mercedes Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,684 Sekunden).

Ehe der Asphalt zum Ende des Auftakttrainings abtrocknete, hatten unter anderen Verstappen und Nico Hülkenberg zu kämpfen, ihre Autos bei lange schwierigen Bedingungen auf dem Kurs in den Dünen zu halten. Haas-Pilot Hülkenberg schloss die einstündige Einheit schließlich als Achter ab.

Vor dem ersten Grand Prix nach der Sommerpause führt Verstappen die WM-Wertung mit 78 Punkten vor Norris an. Dritter ist Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Verstappen hat die vergangenen drei Auflagen in seiner niederländischen Heimat gewonnen, in den letzten vier Rennen vor den Ferien konnte er aber nicht siegen.