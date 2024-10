Austin - Lando Norris hat sich nur vier Stunden nach dem kleinen Rückschlag im Sprintrennen mit der Pole für den Großen Preis der USA im WM-Kampf zurückgemeldet. In einem packenden Duell mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen raste der 24 Jahre alte Brite im McLaren mit 31 Tausendstelsekunden Vorsprung auf Platz eins der Qualifikation in Austin. „Eine coole Runde“, sagte Norris, „ich habe einfach alles rausgehauen“.

Verstappen kam bei seinem letzten Versuch nicht mehr an die Zeit seines Kumpels heran - Gelbe Flaggen nach einem heftigen Abflug von George Russell im Mercedes bremsten ihn auf dem Weg zur möglichen Bestzeit. „Das ist unglücklich. Ich konnte die Runde nicht zu Ende fahren“, sagte der Red-Bull-Star. „Das Potenzial war da, um auf die Pole zu fahren.“

Dritter wurde Carlos Sainz vor seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc. Einen schweren Dämpfer kassierte auf einer seiner Lieblings- und Erfolgsstrecken Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Der 38 Jahre alte Brite, der schon fünf Mal den Grand Prix in Austin gewann und in der Sprint-Qualifikation noch einen sehr starken Eindruck hinterließ, schied bereits im ersten Zeitabschnitt als 19. und Vorletzter aus.

Red Bull: Haben unsere Probleme korrigiert

Verstappen hatte sich die Pole für den Sprint geholt und diesen rund drei Stunden vor Beginn der K.o.-Ausscheidung gewonnen. „Es fühlt sich an bisschen an wie in alten Zeiten“, schwärmte der 27-Jährige bereits, der davor zuletzt im Juni gewonnen hatte. Mit seinen vier Siegen in den bisherigen vier Sprintrennen über jeweils 100 Kilometer holte er die Maximal-Punktzahl.

In Austin könnte Verstappen nach längerer Zeit wieder zum großen Abräumer werden - Platz zwei beim Start ist kein allzu großer Nachteil. „Wir haben unsere Probleme analysiert und in richtiger Form korrigiert“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko beim Bezahlsender Sky. 54 Punkte Vorsprung im Klassement hat Verstappen auf Norris vor dem Rennen an diesem Sonntag (21.00 Uhr/Sky).

Spektakel programmiert vor allem in Kurve eins

Verstappen setzte sich im ersten Zeitabschnitt an die Spitze. Einen seiner drei Siege in den vergangenen drei Jahren (2021) hatte er von der Pole aus gefeiert, 2022 startete er von Platz zwei, im vergangenen Jahr von Position sechs.

Auf eine Aufholjagd will er sich diesmal aber erst gar nicht einlassen auf dem spektakulären Kurs in Texas mit der Bergauf-Passage direkt nach dem Start und der anschließenden scharfen Linkskurve. Auch im zweiten Durchgang der K.o.-Ausscheidung fuhr Verstappen wieder die schnellste Runde. Nico Hülkenberg, Achter zuvor im Sprintrennen, schied als Zwölfter aus.

Als es um die Pole ging, setzte Norris Verstappen zunächst unter Druck, als er vor ihm die erste schnelle Runde fuhr. Verstappen fehlten bei seinem Versuch 31 Tausendstelsekunden. Als er bei seinem zweiten Versuch Bestzeit im ersten Sektor fuhr und auf dem Weg zu einer Topzeit und zur Pole war, kam Russell von der Strecke ab, demolierte seinen Mercedes und löste Gelbe Flaggen aus. Alle mussten abbremsen - und Norris war die sechste Pole in diesem Jahr nicht mehr zu nehmen.