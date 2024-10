Austin - Herausforderer Lando Norris wird auch bei einem Scheitern im schweren WM-Duell mit Titelverteidiger Max Verstappen diese Formel-1-Saison in guter Erinnerung behalten. „Es ist immer noch ein Jahr, auf das man dann stolz sein kann“, sagte der Brite vor dem Großen Preis der USA in Austin. Vor den letzten sechs Grand Prix in diesem Jahr liegt der McLaren-Pilot 52 Punkte hinter dem Titelverteidiger und dreimaligen Weltmeister Max Verstappen.

„Es gibt immer Sachen, die man besser hätte machen können“, räumte Norris ein, der 24-Jährige betonte aber auch: „Wenn ich Zweiter werde, dann, weil Max und Red Bull einen besseren Job gemacht haben.“

Allerdings warten Verstappen und sein Rennstall nun schon seit acht Rennen auf einen Sieg. Für das Rennen in Austin, wo es zudem eine Sprintentscheidung mit weiteren acht Punkten für den Sieger geben wird, hat Red Bull einige Neuerungen und Verbesserungen für den Wagen geplant. Damit hoffen die Verantwortlichen an die Stärke des ersten Saisonabschnitts anknüpfen zu können, in dem Verstappen sieben der ersten zehn Rennen gewonnen hatte.

An Austin hat Verstappen zudem besonders gute Erinnerungen. Der 27 Jahre alte Niederländer siegte auf dem Circuit of the Americas in Texas in den vergangenen drei Jahren. Zudem gewann er in diesem Jahr die drei bisherigen Sprintentscheidungen.