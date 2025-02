Seefeld - Nathalie Armbruster hat den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert und damit für den ersten Erfolg einer Deutschen in der Nordischen Kombination überhaupt gesorgt. Die 19-Jährige setzte sich beim Weltcup im österreichischen Seefeld im Compact-Rennen nach einem Sprung sowie dem anschließenden Fünf-Kilometer-Lauf souverän durch.

Bei ihrem insgesamt 15. Podestplatz verwies sie die Norwegerin Gyda Westvold Hansen um 37,7 Sekunden auf Platz zwei, Dritte wurde Haruka Kasai (41,7 Sekunden) aus Japan. „Ich bin völlig überwältigt, mir laufen die Tränen runter. Ich bin so unfassbar glücklich“, sagte Armbruster, die vor dem Rennen „sehr, sehr nervös“ gewesen sei. Trainer Florian Aichinger war ebenfalls begeistert: „Ein historischer Tag für uns, wir haben so lange darauf hingearbeitet. So einen Tag kann man nur genießen.“

Armbruster schreibt erst Geschichte und dann Abitur

Armbruster, die am Freitag im Massenstart-Wettbewerb schon Dritte geworden war, profitierte auch von der Disqualifikation der norwegischen Weltcup-Gesamtführenden Ida Marie Hagen, deren Anzug beim Springen nicht regelkonform war. Sie hatte bisher alle Saisonrennen gewonnen.

Damit hat Armbruster, die in diesem Jahr ihr Abitur schreibt, auch beste Chancen auf den Premierensieg des erstmals auch für Frauen ausgetragenen sogenannten Seefeld-Triples. Das endet am Sonntag mit einem Gundersen-Wettbewerb, mit einem Sprung und dem abschließenden Langlauf.

Geiger läuft ebenfalls aufs Podest und ärgert sich

Bei den Männern schaffte es Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger als Dritter ebenfalls auf das Podest. Nur die beiden Norweger Jens Luraas Oftebro und Jarl Magnus Riiber waren schneller. „Ich ärgere mich, es ist ein bisschen schade“, sagte Geiger in der ARD. Er habe einen taktischen Fehler kurz vor dem Schluss gemacht und so nicht mehr in den Zielsprint eingreifen können. Am Sonntag will er im Kampf um die ersten drei Plätze des Seefeld-Triples wieder angreifen.