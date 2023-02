Kattowitz (dpa) – - Nigma Galaxy hat das „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier ESL Impact Katowice gewonnen. Im Finale schlug das Team Navi Javelins mit 2:0 (16:9; 22:19) und holte in der für Frauen bestimmten Turnierserie damit auch den vierten Titel.

„Wir lagen 14:9 hinten und haben trotzdem noch gewonnen. Das zeigt viel über unser Team“, sagte Nigma-Spielerin Ksenia "vilga" Klyuenkova. „Wir bereiten uns natürlich mental vor. Wir können jedes Spiel noch drehen, weil wir individuell einfach besser sind als alle anderen hier.“

Nigma ist Seriensieger in CS:GO-Turnierserie

In der 2022 gegründeten ESL-Impact-Turnierserie hatte Nigma Galaxy zuvor dreimal triumphiert. Sowohl das getrennte Turnier auf der Dreamhack Valencia als auch die ersten beiden Saisons gingen an die osteuropäische Aufstellung. Während der Finalgegner dort stets Furia lautete, besiegte Nigma den brasilianischen Rivalen nun bereits im Halbfinale.

Im Finale der ESL Impact Katowice gab es mit Navi Javelins somit neue Herausfordererinnen, die als polnische Aufstellung auf heimischen Terrain spielten. Die erste Karte entschied Nigma zunächst ungefährdet für sich, auf der zweiten Karte wurde es aber nochmal spannend.

Nach einem guten Start benötigte Navi nur noch zwei Runden zum Ausgleich in der Serie, verspielte den Vorsprung aber noch. Mit einem Sieg in der zweiten Verlängerung machte Nigma Galaxy am Ende den vierten große Turniersieg in Folge perfekt.

Keine deutsche Mannschaft im Turnier

Das erste ESL-Impact-Event des Jahres fand parallel zu den Playoffs der IEM Katowice statt. Da BIG Equipa bereits in der Qualifikation scheiterte, fand das Turnier ohne deutsche Beteiligung statt.