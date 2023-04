Stuttgart - Teamchef Rainer Schüttler setzt im Billie Jean King Cup der Tennis-Damen gegen Brasilien am Samstag auf Jule Niemeier. Die deutsche Nummer eins bestreitet ab 14.00 Uhr das Spitzeneinzel gegen Beatriz Haddad Maia.

Niemeier erhält den Vorzug vor Tatjana Maria, die am späten Freitagabend in drei Sätzen gegen Laura Pigossi gewonnen und damit für das 1:1 gesorgt hatte. Fünf Tage nach ihrem Turniersieg in Bogotá hatte Maria einen beeindruckenden Kraftakt gezeigt, danach aber sehr müde gewirkt. Zum Auftakt hatte Anna-Lena Friedsam in drei Sätzen gegen Haddad Maia verloren.

Für das vierte Einzel sind bislang Friedsam und Pigossi vorgesehen. Allerdings sind Änderungen noch möglich. Sollte nach den Einzeln noch kein Sieger feststehen, entscheidet das Doppel über den Einzug in die Endrunde des Teamwettbewerbes im November.