Linz - Tennisspielerin Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier in Linz nach hartem Kampf im Achtelfinale ausgeschieden. Die 23-Jährige unterlag am Mittwoch nach 2:44 Stunden der Russin Anastassija Potapowa 5:7, 6:3, 3:6.

Zuvor erreichte Anna-Lena Friedsam beim Turnier in Österreich das Achtelfinale. Die 29-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen Sara Errani aus Italien mit 6:2, 6:4 durch. Friedsam verwandelte nach 1:45 Stunden ihren zweiten Matchball. Für Friedsam war es der erste Hauptfeldsieg in diesem Jahr. Die Weltranglisten-124. trifft in der Runde der letzten 16 auf die Ukrainerin Anhelina Kalinina.

Ebenfalls noch im Turnier ist die Hamburgerin Eva Lys. Die 21-Jährige tritt im Achtelfinale gegen Dalma Gálfi aus Ungarn an. Die Partien von Friedsam und Lys sind für den Donnerstag angesetzt.