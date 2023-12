Die Wagners und Schröder kassieren in der NBA mit ihren Teams Niederlagen. Der vierte Weltmeister in der Liga baut mit seinem Team eine Siegesserie aus und auch ein weiterer Deutscher ist stark.

Orlando - Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben mit den Orlando Magic erstmals in dieser Saison drei NBA-Spiele in Serie verloren. Im Florida-Duell mit den Miami Heat unterlag Orlando 106:115, obwohl bei den Gästen Jimmy Butler und Kevin Love angeschlagen fehlten.

„Wir sind enttäuscht. Wir sollten enttäuscht sein“, sagte Magic-Trainer Jamahl Mosley. „Miami hat Respekt verdient für ihre Leistung, aber unsere Jungs wissen, zu was sie imstande sind und daran müssen wir uns messen.“ Franz Wagner beendete die Partie mit 15 Punkten, 6 Rebounds und 5 Vorlagen, sein Bruder Moritz kam auf 11 Punkte und 7 Rebounds. Die beste Ausbeute hatte Tyler Herro mit 28 Zählern für Miami.

Schröders Raptors sieglos

Auch Dennis Schröder ging mit den Toronto Raptors als Verlierer vom Platz. Der Weltmeister-Kapitän verlor mit Toronto gegen Titelverteidiger Denver Nuggets 104:113. Die Raptors verloren zwischenzeitlich völlig den Zugriff auf die Partie und lagen 21 Zähler hinten. Schröder traf drei seiner acht Wurfversuche und kam auf sieben Zähler und sieben Vorlagen. Mann des Spiels war Nikola Jokić mit 31 Punkten und 15 Rebounds für die Gäste.

Zwei deutsche Profis konnten sich aber dennoch über Siege freuen. Weltmeister Daniel Theis steuerte elf Punkte bei zum 120:111 der Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks. Für LA war es der neunte Sieg in Serie, kein Team in der Liga ist derzeit länger ungeschlagen. In der Western Conference zogen die Clippers durch den Erfolg an den Mavericks vorbei.

Auch Isaiah Hartenstein holte mit den New York Knicks einen Sieg und hat seit der Niederlage gegen die Clippers nun drei Partien in Serie gewonnen. Der Center spielte beim 121:101 gegen den Stadtrivalen Brooklyn Nets erstmals in dieser Saison von Beginn an. Er kam zwar nur auf zwei Punkte bei drei Wurfversuchen, pflückte aber zehn Rebounds und hatte zwei Blocks. Im Spiel zuvor gegen die Los Angeles Lakers hatte er mit 17 Rebounds einen Karrierebestwert aufgestellt.