San Francisco - Dennis Schröder hat mit den Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine weitere bittere Niederlage kassiert. Gegen das Überraschungsteam der Cleveland Cavaliers unterlagen die Warriors deutlich mit 95:113 (38:46).

Schröder stand in der Startformation und kam auf zwölf Punkte und vier Rebounds sowie drei Assists, ihm unterliefen aber auch vier Ballverluste. Zudem erwischte Stephen Curry einen schwachen Tag mit nur elf Punkten.

Dennis Schröder hat mit den Warriors nun fünf seiner sieben Spiele verloren, seit er Mitte Dezember von Brooklyn nach San Francisco wechselte. Für Cleveland, das mit 28 Siegen und nur vier Niederlagen aktuell die beste Bilanz der NBA innehat, war es der siebte Sieg in Serie.

Auch Kleber und Theis verlieren

Nicht besser lief es für die anderen Deutschen. Maxi Kleber unterlag mit den Dallas Mavericks 100:110 bei den Sacramento Kings. Dabei fehlten den Mavericks neben dem länger verletzten Luka Doncic auch Kyrie Irving und Klay Thompson. Kleber kam von der Bank aus fast 30 Minuten zum Einsatz, blieb aber ohne Punkte. Für die Kings war es der erste Sieg unter Interims-Coach Doug Christie und der erste nach sechs Niederlagen in Serie.

Die New Orleans Pelicans mit Daniel Theis verloren derweil auch das zehnte Spiel in Serie, beim 113:116 gegen die Los Angeles Clippers wäre dabei ein Sieg durchaus drin gewesen. Theis kam in etwas mehr als zehn Minuten auf dem Parkett zu sechs Punkten und je zwei Rebounds und Blocks gegen das Team, für das er in der vorigen Saison auflief.

Einen Sieg konnte zumindest Ariel Hukporti sehen. Der deutsche Rookie blieb beim 126:106 seiner New York Knicks bei den Washington Wizards allerdings ohne Spielminuten. Die Knicks liegen nach dem achten Sieg in Serie auf Platz drei im Osten, der 22 Jahre alte Hukporti stand nach einigen Einsätzen zu Saisonbeginn während der Siegesserie aber nur zwei Minuten auf dem Feld.