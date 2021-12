Niederlage für LoL-Star Rekkles bei Debüt mit Karmine Corp

Barcelona - League-of-Legends-Star Martin „Rekkles“ Larsson hat bei seinem ersten Auftritt mit seinem neuen Team Karmine Corp einen erfolglosen Start hingelegt. In einem Showmatch gegen das neu gegründete spanische Team Koi Squad hat Kcorp mit 1:2 verloren.

Nachdem für Rekkles bei G2 Esports nach einer erfolglosen Saison bereits nach einem Jahr Schluss war, ist dieser vor kurzem in die französische Regional-Liga LFL zu Kcorp gewechselt.

Das Showmatch fand im Palau Sant Jordi in Barcelona im Rahmen der Vorstellung von Koi statt. Das Team wurde von Streamer Ibai „Ibai“ Llanos und Fußballer Gerard Piqué gegründet und wird in der kommenden Saison in der spanischen Superliga antreten.

Die Spieler von Kcorp reisten nach Barcelona, um dort in der gefüllten Halle zu spielen - Fans beider Seiten sorgten für eine aufgeladene Stimmung. Zwar gelang Rekkles mit Kcorp dank einer dominanten Performance der Ausgleich nach dem 0:1, doch Koi schlug zurück und ging mit 2:1 als Sieger aus der Best-of-Three-Serie.

Das Showmatch mobilisierte auf Twitch zwischenzeitlich über 450.000 Zuschauende auf mehreren Kanälen.