Philipp Grubauer, Torwart der Seattle Kraken, wird das deutsche Eishockey-Nationalteam nicht bei der WM in Finnland und Lettland verstärken.

Tampere - Nach Eishockey-Topstürmer Leon Draisaitl wird auch NHL-Torhüter Philipp Grubauer nicht zur Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland nachreisen. Das kündigte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) in Tampere an.

Wie bei Draisaitl spreche auch beim Torhüter der Seattle Kranken vor allem der „Zeitfaktor“ dagegen. Vor dem Wochenende könne Grubauer nicht aus Seattle abreisen.

Bei der WM hatte das Nationalteam die ersten drei Gruppenspiele gegen Schweden (0:1), Finnland (3:4) und die USA (2:3) verloren.