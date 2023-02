New York (dpa) – - Einen Tag nach seiner Galavorstellung gegen die Calgary Flames hat der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle erneut in der NHL geglänzt.

Der 21-jährige Stürmer war am 3:2 (0:0, 1:1, 1:1)-Auswärtserfolg seiner Ottawa Senators nach Penalty-Schießen gegen die New York Islanders mit einem Tor und einer Vorlage beteiligt. Stützle traf Ende des zweiten Drittels zum 1:1-Ausgleich und bereitete den 2:1-Führungstreffer zu Beginn des dritten Durchgangs vor. Damit hat Stützle nach 49 Saisoneinsätzen 24 Tore auf dem Konto. Und auch im Penalty-Schießen war der gebürtige Viersener erfolgreich. Trotz ihres 26. Saisonerfolgs sind die Playoff-Plätze für die Senators derzeit nicht in Reichweite.

Niederlagen für Grubauer und Sturm

Auch der deutsche Torhüter Philipp Grubauer musste mit den Seattle Kraken in ein Penalty-Schießen, Grubauer hatte dort gegen die Winnipeg Jets aber das Nachsehen. Das 2:3 (0:0, 2:1, 0:1) war für Seattle die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Partien. Mit dem dritten Platz in der Pacific Division rangiert Seattle aber weiterhin auf einem Playoff-Rang.

Nico Sturm unterlag mit den San Jose Sharks auswärts gegen die Pittsburgh Penguins mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Die Sharks bleiben damit im Tabellenkeller der Western Conference.