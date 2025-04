Ottawa - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle droht mit den Ottawa Senators in den NHL-Playoffs das Aus bereits in Runde eins. Nach zwei Auswärtsniederlagen bei den Toronto Maple Leafs verloren die Senators auch ihr erstes Heimspiel im „Battle of Ontario“ mit 2:3 nach Verlängerung und liegen in der Best-of-seven-Serie mit 0:3 zurück. Damit fehlt Toronto nur noch ein Sieg zum Weiterkommen.

Stützle blieb bei den Senators ohne Torbeteiligung. Claude Giroux hatte Ottawa kurz nach Beginn des zweiten Drittels in Führung gebracht, ehe Toronto das Spiel drehte. Brady Tkachuk führte die Gastgeber zumindest noch in die Verlängerung, in der Simon Benoit den Siegtreffer erzielte.

Sturm und Panthers feiern zweiten Sieg

Besser lief es hingegen für Nico Sturm und die Florida Panthers. Der Titelverteidiger gewann bei den Tampa Bay Lightning mit 2:0 und sicherte sich damit den zweiten Auswärtssieg. Vor dem ersten Heimspiel führen die Panthers die Serie im „Battle of Florida“ mit 2:0 an. Sturm kam rund zehn Minuten zum Einsatz, war aber an keinem der Treffer beteiligt.