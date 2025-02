Der deutsche NHL-Topstar Draisaitl trifft weiter nach Belieben. Der beste Torschütze der Liga führt seine Oilers erneut zum Sieg. Und führt jetzt eine weitere Wertung an.

Chicago - Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hält seine Edmonton Oilers in der NHL weiter auf Playoff-Kurs. Der 29-Jährige bereitete einen Treffer vor und erzielte zwischendurch das 3:1 in der Partie bei den Chicago Blackhawks. In der Verlängerung führte Zach Hyman die Kanadier zum 4:3. Zuvor hatte Draisaitls Landsmann Lukas Reichel für Chicago zum 1:1 getroffen.

In der Liste der besten Torschützen liegt Draisaitl mit 38 Treffern weiter vorn. Zudem führt er dank seiner Treffer und Assists mit 81 Punkten auch die Punktewertung der Liga an.

Schon am Vortag hatten die Oilers nach Verlängerung bei den St. Louis Blues gesiegt. Auch dabei war der gebürtige Kölner Draisaitl erfolgreich gewesen und erzielte einen Treffer