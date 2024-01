Moritz Seider darf mit den Red Wings auf die Playoffs in der NHL hoffen. Einen Erfolg feiert auch Lukas Reichel im Trikot der Chicago Blackhawks.

Anaheim - Mit einer Vorlage zum entscheidenden Tor hat der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider zum 20. Saisonsieg der Detroit Red Wings beigetragen.

Der Traditionsclub gewann in der nordamerikanischen Profiliga NHL durch das Tor von Michael Rasmussen 67 Sekunden vor Schluss bei den Anaheim Ducks 3:2 und bleibt als Tabellenzehnter in der Eastern Conference im Rennen um die Playoff-Plätze. Für die Red Wings war es der dritte Sieg in Serie.

Einen Erfolg verbuchte auch Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks, die beim 4:3 gegen die Calgary Flames nach zuletzt fünf Pleiten wieder gewannen. Mit nur zwölf Siegen bleibt Chicago aber Vorletzter im Westen.