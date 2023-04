Seattle - Die Seattle Kraken um den deutschen Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer haben in der NHL einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme gemacht. Seattle gewann in der nordamerikanischen Eishockey-Liga deutlich mit 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) gegen die Arizona Coyotes.

Die Kraken nehmen weiterhin einen der beiden Wildcard-Plätze in der Western Conference ein, ihren Vorsprung auf die Calgary Flames bauten sie auf fünf Punkte aus.

Grubauer parierte 21 der 22 Schüsse auf sein Tor, bei den Kraken trafen sieben verschiedene Spieler. Mit dem Sieben-Tore-Vorsprung fuhr Seattle seinen höchsten Saisonsieg ein. Die Kraken durchlaufen gerade aber eine abwechslungsreiche Schlussphase der Hauptrunde: Seit zehn Partien wechseln sich Sieg und Niederlage regelmäßig ab.

Im Spitzenspiel zwischen den Tabellenführern der beiden Divisions im Westen setzten sich die Vegas Golden Knights mit 4:3 (1:0, 1:3, 1:0) nach Penalty-Schießen bei den Minnesota Wild durch. Pavel Dorofeyev traf für Vegas in der regulären Spielzeit zweimal, darunter den 3:3-Ausgleich 35 Sekunden vor Ende des dritten Drittels, sowie einen der drei Penaltys. Minnesota muss durch die Niederlage den Dallas Stars den ersten Platz der Central Division überlassen, welche mit 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) gegen die Nashville Predators gewannen.