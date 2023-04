Denver - Der deutsche Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer ist mit den Seattle Kraken mit einem Überraschungserfolg in die Playoffs der NHL gestartet. Seattle setzte sich beim Titelverteidiger Colorado Avalanche im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) durch.

Damit feierten die Kraken, die erst 2021 gegründet wurden, in ihrem ersten Playoff-Spiel der nordamerikanischen Eishockey-Liga direkt einen Sieg.

Grubauer absolvierte eine starke Partie und parierte 34 der 35 Schüsse auf sein Tor. Zuletzt hatte der 31-Jährige im Mai 2021 in einem Playoff-Spiel mehr Schüsse gehalten, damals noch im Trikot der Colorado Avalanche. Die 1:0-Führung Seattles glich Colorado noch im ersten Drittel aus, die Kraken trafen durch Alex Wennberg und Morgan Geekie jeweils zu Beginn des zweiten und dritten Durchgangs.

Auch in den anderen Partien setzten sich die Auswärtsmannschaften durch. Mit den Winnipeg Jets gelang dem zweiten Wildcard-Team des Westens ein 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)-Überraschungserfolg bei den Vegas Golden Knights, die in der Hauptrunde das beste Team der Western Conference waren. Auch die New York Rangers gewannen bei den New Jersey Devils mit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Die Tampa Bay Lightning fuhren einen 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)-Sieg bei den Toronto Maple Leafs ein.