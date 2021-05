NHL-Playoffs: Avalanche mit Gala-Vorstellung gegen Vegas

Zum ersten Mal in der Playoff-Geschichte der Colorado Avalanche erzielten die Spieler mindestens fünf Tore in vier aufeinanderfolgenden Partien. Auch Torwart Grubauer zeigte eine ordentliche Leistung.

Denver - Eishockey-Torwart Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche sind mit einem Ausrufezeichen in das Halbfinale der Western Conference der nordamerikanischen NHL gestartet.

Das Team aus Denver schlug die Vegas Golden Knights in Spiel eins der Best-of-Seven-Serie mit 7:1. Zum ersten Mal in Colorados Playoff-Historie erzielten die Spieler mindestens fünf Tore in vier aufeinanderfolgenden Partien.

Die frühzeitige Entscheidung fiel im zweiten Drittel, in dem die Avalanche ihren Vorsprung zunächst auf 5:0 und später auf 6:1 ausbauten. Nathan MacKinnon und Gabriel Landeskog erzielten jeweils zwei Treffer und Cale Makar gelangen nach einem Tor und drei Vorlagen sogar vier Scorerpunkte. Grubauer parierte 24 Schüsse und zeigte eine ordentliche Leistung.

Knapper ging es zwischen den Carolina Hurricanes und Meister Tampa Bay Lightning zu. Den 2:1-Siegtreffer für Tampa Bay erzielte im Schlussabschnitt Barclay Goodrow, nachdem zuvor Brayden Point für die Lightning vorgelegt und Jake Bean ausgeglichen hatte.