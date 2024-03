An Grubauer gibt es kein vorbei. Der Goalie der Seattle Kraken überragt beim Sieg seines Teams.

Seattle - Die Seattle Kraken haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den fünften Sieg in den vergangenen sieben Spielen gefeiert. Die Partie gegen die Pittsburgh Penguins gewann das Team um Torhüter Philipp Grubauer mit 2:0.

Der Deutsche überragte dabei mit 33 Paraden bei 33 Torschüssen des Gegners. Für Grubauer ist es der erste Shutout in dieser NHL-Saison und der insgesamt 21. seiner Karriere. In der Offensive reichten den Kraken die Tore von Oliver Bjorkstrand und Alexander Wennberg im ersten bzw. dritten Drittel. Trotz der guten Bilanz in den vergangenen Spielen steht Seattle weiter nur auf Rang zwölf der Western Conference.

Erfolgreich verlief der Spieltag auch für die Buffalo Sabres. Die Mannschaft um Stürmer John-Jason Peterka schlug die Tampa Bay Lightning in der Overtime mit 3:2.

Matchwinner für Buffalo war Rasmus Dahlin, der 1:42 Minuten vor Ende während eines Powerplays traf und das Comeback seines Teams nach zwei Rückständen perfekt machte. Peterka stand knapp zwölf Minuten auf dem Eis – blieb aber wie in den vergangenen fünf Partien ohne Scorerpunkt.

Rückschläge verzeichneten hingegen die Detroit Red Wings um Moritz Seider und die San Jose Sharks um Nico Sturm. Seider verbuchte zwar die meiste Eiszeit seiner Mannschaft gegen die New York Islanders (3:5), konnte die erste Niederlage nach sechs Spielen der sechstplatzierten Red Wings (Eastern Conference) jedoch nicht verhindern. Auch Sturm konnte dem Spiel gegen die Anaheim Ducks (4:6) in seinen 15 Minuten auf dem Eis keine Wendung geben. Für die abgeschlagenen Sharks war es die fünfte Niederlage in den vergangenen fünf Partien.