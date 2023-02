Leon Draisaitl (l) und die Edmonton Oilers konnten gegen die New York Rangers nicht gewinnen.

Edmonton (dpa) – - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat im dritten NHL-Spiel nacheinander getroffen, doch mit den Edmonton Oilers kassierte Draisaitl die dritte Niederlage in Serie.

Die Oilers verloren in der nordamerikanischen Eishockey-Liga zuhause mit 4:5 (4:1, 0:1, 0:2) nach Penalty-Schießen gegen die New York Rangers. Dabei war den Oilers ein Auftakt nach Maß gelungen: Nach dem ersten Drittel lagen die Gastgeber mit 4:1 in Führung, Draisaitl war beim 4:1 mit seinem 32. Saisontreffer zur Stelle. Danach sollte Edmonton nicht mehr treffen, im Penalty-Schießen fiel im zwölften Versuch die Entscheidung zu Gunsten der Rangers. Dabei vergab auch Draisaitl seinen Penalty.

Niederlage für Stützle und Ottawa

Auch Tim Stützle ging als Verlierer vom Eis: Der 21 Jahre alte Stürmer musste sich mit den Ottawa Senators zuhause den Chicago Blackhawks mit 3:4 (0:1, 1:0, 2:2) nach Verlängerung geschlagen geben. Stützle bereitete die 3:1-Führung der Senators Mitte des dritten Drittels vor. Für Stützle war dies sein 32. Assist in dieser Saison.