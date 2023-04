Los Angeles - Im Duell zweier Playoff-Teams haben die Edmonton Oilers dank Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl mit einem Sieg bei den Los Angeles Kings zusätzliches Selbstvertrauen geholt.

Durch das 3:1 zog das Team aus Kanada in der Pacific Division der NHL wieder an den Kings vorbei auf Rang zwei. Der Kölner Draisaitl war an allen drei Toren beteiligt. Das 1:0 erzielte Ryan Nugent-Hopkins, für die Vorarbeit verbuchte Draisaitl seinen ersten Assist. Den Treffern zum 2:1 erzielte er selbst und war mit einer weiteren Vorlage auch am letzten Tor beteiligt.

„Das gehört dazu, das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt“, sagte Draisaitl der Deutschen Presse-Agentur. Den Sieg gegen die Kings bezeichnete er als „sehr wichtig. Das ist ein potenzieller Gegner in den Playoffs und wir kämpfen um das Heimrecht.“