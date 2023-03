Las Vegas - Die Unterschriften fehlen noch, aber Jakob Johnson kann mit einer weiteren Saison in der NFL planen. Am ersten Tag der Transferperiode führte die Liga den 28 Jahre alten Stuttgarter noch auf der Liste der sogenannten „Free Agents“, doch Johnsons Zukunft bei den Las Vegas Raiders ist ausverhandelt.

„Unterschrieben ist noch nichts, bis jetzt haben wir uns nur geeinigt“, sagte der 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Was ich von meinem Agenten höre, ist es jetzt aber nur noch eine Formsache. Das Team meldet sich, wenn die ganzen Papiere bereit sind.“

Nach drei Jahren bei den New England Patriots und der vergangenen Saison bei den Raiders steht Johnson also vor einer fünften Spielzeit in der National Football League, wenn er es im Spätsommer dann auch in den 53-Mann-Kader schafft. „Jahr fünf - das ist krass. Das hätte ich am Anfang dieser Journey nicht erwartet“, sagte er über seine Entwicklung, die als Teilnehmer eines Förderprogramms für internationale Talente ihren Anfang nahm.

Gut findet der auf der Position des Fullback spielende Schwabe aber nicht nur, dass er eine Zukunft bei den Raiders hat, sondern auch, dass das Team sich auf Jimmy Garoppolo als Nachfolger von Quarterback Derek Carr geeinigt hat. „Die Free Agency ist allgemein crazy“, sagte Johnson. „Ich bin froh, dass sich jetzt geklärt hat, wen die Raiders als Quarterback holen, weil ich echt müde war wegen der ganzen Fragen. Jeder wollte wissen, wer kommt und ich musste immer sagen: Ich weiß auch nicht mehr als ihr.“