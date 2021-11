NFL: Saints bis Saisonende ohne Quarterback Winston

Die New Orleans Saints müssen bis Saisonende auf Quarterback Jameis Winston verzichten.

Die Saints bestätigten auf Twitter mit Verweis auf Headcoach Sean Payton, dass sich der 27-Jährige am Sonntag beim 36:27 gegen Super-Bowl-Sieger Tampa Bay Buccaneers einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Winston war 2020 als Ersatz für Star-Quarterback Drew Brees nach New Orleans gewechselt. Nach dessen Rücktritt setzte sich Winston als Starting-Quarterback durch. Nach sieben Spielen weisen die Saints fünf Siege und zwei Niederlagen auf.