Entwarnung bei Damien Harris: Der Teamkollege von Damar Hamlin muss am Sonntag nach einem Zusammenstoß in der NFL ins Krankenhaus, darf aber tags darauf nach Hause.

Buffalo - Einen Tag, nachdem er mit dem Krankenwagen vom Football-Platz gebracht worden war, haben die Buffalo Bills Entwarnung bei ihrem NFL-Profi Damien Harries gegeben. Der 26-Jährige sei aus dem Krankenhaus entlassen worden, berichtete Trainer Sean McDermott. Harris habe einen verstauchten Nacken, erhole sich zu Hause und es gehe ihm „so gut, wie man erwarten kann“, sagte McDermott.

Eine Woche nach dem NFL-Comeback von Damar Hamlin, der im Januar einen Herzstillstand auf dem Platz erlitten hatte, war Harris am Sonntagabend (Ortszeit) Minuten vor der Pause nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler von den New York Giants auf dem Feld liegen geblieben.

Im Stadion wurden Erinnerungen wach an Hamlin, als sich relativ schnell zahlreiche Bills-Betreuer um den Runningback kümmerten. Er wurde mit großer Vorsicht auf eine Trage gehoben. Bevor er in den Krankenwagen verlegt wurde, zeigte Harris einen Daumen nach oben. Die Partie wurde nach einigen Minuten Unterbrechung fortgesetzt, die Giants führten zu dem Zeitpunkt 6:0. Am Ende gewannen die Bills 14:9.