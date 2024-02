Seit zwei Jahren spielt der Stuttgarter Jakob Johnson in der NFL für die Las Vegas Raiders. Vor dem Super Bowl am Wochenende hat er Tipps für Besucher der Glücksspielmetropole.

Las Vegas - Für deutsche Football-Fans auf dem Weg zum Super Bowl nach Las Vegas hat NFL-Profi Jakob Johnson einen ganz wichtigen Tipp.

„Vegas ist auf 5000 Fuß (ca. 1500 Meter). Also, auch wenn es trocken und heiß ist, bist du weit oben und die Luft ist dünn. Das dehydriert dich ungemein. Wer dann noch ein bisschen am Trinken ist, dem geht schnell die Energie aus. Also immer schön Wasser trinken“, sagte der Profi der Las Vegas Raiders der Deutschen Presse-Agentur vor dem Finale der National Football League.

Wer für das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers am 11. Februar in die Glücksspielmetropole reist, hat massig Auswahl an Freizeitaktivitäten. „Es ist auf jeden Fall mehr als nur Gambling und Strip. Wer nur für ein Wochenende da ist, bekommt davon allerdings nicht so viel mit“, berichtete der Stuttgarter Johnson, der seit zwei Jahren in Las Vegas aktiv ist und deswegen mehrere Monate im Jahr dort lebt. Zu seinen Tipps für Besuchern zählen:

Der Strip

„Der Grund, warum du nach Vegas kommst, ist der Strip. Schaut euch da um. Du kannst von Hotel-Lobby zu Hotel-Lobby laufen in einem Stück durch, von Mandalay Bay bis zum Nordende zum Fountain Blue.“

Essen gehen

„Es gibt ein paar der weltbesten Restaurants in Vegas. Da am besten jetzt schon reservieren und das am besten über den Concierge der Hotels. Das ist schnell ausgebucht oder man hat ein oder zwei Stunden Wartezeit und das reduziert den Spaß. Vegas hat mit das beste Sushi in den USA, weil das Ganze jeden Tag frisch aus LA eingefahren wird.“

Geheimtipp

„Auf jeden Fall den Arts District. Da gibt es Vintage Klamotten, coole kleine Bars. Wenn es nur darum geht auf einem kleinen Budget Spaß zu haben ohne Anzug, dann ist man auf jeden Fall richtig in Downtown Las Vegas bei der Freemont Street. Das ist eine Art Fußgängerzone und man kann draußen trinken, was in den USA ja eher ungewöhnlich ist.“