Washington - Die American-Football-Legende Brett Favre ist an Parkinson erkrankt. Das offenbarte der ehemalige Quarterback bei einer Zeugenaussage zur Veruntreuung von Sozialhilfegeldern in Mississippi. Dabei wird nicht gegen den 54-Jährigen ermittelt, der in der NFL für Atlanta, Green Bay, die New York Jets und Minnesota aktiv war. Mit den Green Bay Packers hatte Favre 1997 den Super Bowl gewonnen.

Favre hatte in ein Biotech-Unternehmen investiert, von dem er gehofft hatte, es entwickele ein Medikament gegen Gehirnerschütterungen. „Wie Sie sicher verstehen werden, ist es für mich zwar zu spät, bei mir wurde vor kurzem Parkinson diagnostiziert, aber es ist auch eine Sache, die mir am Herzen liegt“, sagte Favre.

Favre sprach von „tausenden“ Gehirnerschütterungen während seiner Karriere

Der frühere Star-Quarterback hatte 2022 erklärt, er schätze, in seiner Karriere „tausende“ Gehirnerschütterungen erlitten zu haben. Ob seine Parkinson-Erkrankung allerdings mit seiner Football-Karriere zu tun hat, ist unklar.

Favre hatte gut eine Million Dollar an Redner-Honoraren zurückgezahlt, nachdem er erfahren hatte, dass diese aus Sozialhilfegeldern bezahlt worden waren.