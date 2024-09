Bei seinem letzten Heimspiel für die New York Jets hatte sich Aaron Rodgers die Achillessehne gerissen. Nun feiert der Star-Quarterback gegen New England ein starkes Heimspiel-Comeback.

East Rutherford - Die New York Jets haben ihr erstes Heimspiel der neuen NFL-Saison deutlich gewonnen. Star-Quarterback Aaron Rodgers führte die Jets in der nordamerikanischen Football-Liga zu einem 24:3 (14:3)-Erfolg über die New England Patriots. Nach acht Heimniederlagen gegen die Patriots in Serie gewannen die Jets zum ersten Mal seit 2015 wieder im eigenen Stadion gegen den Rivalen.

Damit feierte Aaron Rodgers eine gelungene Rückkehr ins MetLife Stadium. Vor gut einem Jahr hatte sich der Quarterback bei seinem ersten und bis dato letzten Heimspiel für die Jets die Achillessehne gerissen und den Rest der Spielzeit verpasst. Beim 40-Jährigen und damit ältesten Spieler der Liga sind in dieser Saison keine Anzeichen einer Verletzung zu erkennen. „Es war wirklich ein spezieller Abend. Die Sprechchöre der Fans haben mir viel bedeutet“, sagte Rodgers nach seinem ersten Heimspiel seit über einem Jahr.

Rodgers gewinnt Quarterback-Duell gegen Brissett deutlich

Rodgers warf gegen die Patriots zwei Touchdown-Pässe: im ersten Viertel auf Allen Lazard, im dritten Durchgang auf Garrett Wilson, womit die Gastgeber mit 21:3 in Führung gingen. Rodgers brachte 27 seiner 35 Pässe an den Mann und überbrückte damit 281 Yards. Für die Jets war zudem Breece Hall im zweiten Durchgang per Laufspiel mit einem Touchdown erfolgreich.

Weniger gut verlief hingegen das Spiel für Patriots-Quarterback Jacoby Brissett. Von der starken Jets-Verteidigung wurde er fünfmal zu Boden gebracht, er überbrückte nur 98 Yards. Ende des vierten Viertels wurde Brissett für den Liganeuling Drake Maye ausgewechselt.

Die Patriots verloren damit im dritten Saisonspiel zum zweiten Mal, die Jets fuhren in ihrer dritten Begegnung den zweiten Sieg ein.