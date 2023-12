Glendale - Die San Francisco 49ers haben als erstes NFL-Team den Sieg in ihrer Division perfekt gemacht. Gegen die Arizona Cardinals holte der Super-Bowl-Anwärter ein 45:29 und kann nach zuletzt sechs Siegen in Serie nicht mehr von Rang eins der NFC West verdrängt werden.

Für die Playoffs qualifiziert hatten sich die 49ers bereits in der vergangenen Woche. Für die beste Ausgangsposition in den Playoffs und eine Woche mehr Pause müssen die 49ers allerdings die beste Bilanz aller Teams in der NFC aufweisen und haben dafür mit 11 Siegen in 14 Spielen weiter beste Chancen.

Ebenfalls für die Playoffs qualifiziert sind die Baltimore Ravens, die sich mit 23:7 gegen die Jacksonville Jaguars durchsetzten. Quarterback Lamar Jackson machte ein starkes Spiel und befreite sich mit seiner Schnelligkeit mehrfach aus brenzligen Situationen. Mit dem Ball in der Hand lief er über 97 Yards. Die Ravens kommen wie die 49ers auf 11 Siege in 14 Spielen und sind damit das beste Team der AFC. Beide Mannschaften treffen als nächstes aufeinander.

Mit der Playoff-Teilnahme planen können auch die Dallas Cowboys. Trotz der überraschend deutlichen 10:31-Niederlage gegen die Buffalo Bills haben die Cowboys die K.o.-Phase der NFL-Saison sicher. Der Rückschlag im Kampf um die beste Bilanz der NFC könnte für die Cowboys aber teuer werden. Zu Hause noch unbesiegt, war die Niederlage in Buffalo die vierte im siebten Auswärtsspiel der Saison. Ein Heimvorteil in den Playoffs hätte für die Cowboys besonders großen Wert.