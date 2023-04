New York Knicks in Playoffs nun 3:1 gegen Cleveland vorn

New York - Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein steht mit den New York Knicks dicht vor dem Einzug in die zweite Playoff-Runde der nordamerikanischen Liga NBA.

Die Knicks gewannen am Sonntag daheim 102:93 gegen die Cleveland Cavaliers und führen in der Serie nun mit 3:1-Siegen. Damit benötigt das Team aus New York nur noch einen weiteren Erfolg zum Weiterkommen unter die besten acht Mannschaften.

Jalen Brunson war im Madion Square Garden mit 29 Punkten bester Werfer für die Gastgeber, RJ Barrett steuerte 26 Zähler zum Erfolg bei. Hartenstein kam in gut 20 Minuten Einsatzzeit zwar nur auf einen Punkt, holte aber acht Rebounds, blockte zwei Würfe, gab zwei Vorlagen und verbuchte zwei Ballgewinne. Das fünfte Spiel der Serie findet in der Nacht zum Donnerstag in Cleveland statt.